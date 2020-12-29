Kdz. Ereğli’de 542 öğrenciye tabletleri teslim edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığı tarafından uzaktan eğitim gören ve maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için düzenlenen kampanyada şu ana kadar 542 tablet bağışı alındı.

Kdz. Ereğli ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde hayırseverler ile kurumlar ihtiyaç sahibi öğrenciler için alınacak tabletler için bağışlarını Kdz. Ereğli Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na yaptı. Kdz. Ereğli ilçesinde bir demir çelik fabrikası tarafından bu gün de 100 bin TL bağışta bulunularak, 112 adet tablet daha uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciye teslim edildi. Ereğli ilçesinde şu ana kadar 542 öğrenciye uzaktan eğitim görmeleri için yapılan bağışlar doğrultusunda alınan tabletler teslim edilirken, önümüzdeki günlerde Kdz. Ereğli TSO tarafından 100 adet daha tablet alınarak öğrencilere dağıtılacağı belirtildi. Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilk ve orta derece okullarda müdür, sınıf ve rehber öğretmenlerin bulunduğu komisyon tarafından her okulda ihtiyaç sahibi öğrenciler tespit edildi. Okullarda tespit edilen öğrencilere Kdz. Ereğli Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na yapılan bağışlar doğrultusunda tabletleri alınarak teslim edildi.

