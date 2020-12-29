YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kdz. Ereğli’de 542 öğrenciye tabletleri teslim edildi

Kdz. Ereğli’de 542 öğrenciye tabletleri teslim edildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.12.2020 17:06 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığı tarafından uzaktan eğitim gören ve maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için düzenlenen kampanyada şu ana kadar 542 tablet bağışı alındı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığı tarafından uzaktan eğitim gören ve maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için düzenlenen kampanyada şu ana kadar 542 tablet bağışı alındı.
Kdz. Ereğli ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde hayırseverler ile kurumlar ihtiyaç sahibi öğrenciler için alınacak tabletler için bağışlarını Kdz. Ereğli Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na yaptı. Kdz. Ereğli ilçesinde bir demir çelik fabrikası tarafından bu gün de 100 bin TL bağışta bulunularak, 112 adet tablet daha uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciye teslim edildi. Ereğli ilçesinde şu ana kadar 542 öğrenciye uzaktan eğitim görmeleri için yapılan bağışlar doğrultusunda alınan tabletler teslim edilirken, önümüzdeki günlerde Kdz. Ereğli TSO tarafından 100 adet daha tablet alınarak öğrencilere dağıtılacağı belirtildi. Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilk ve orta derece okullarda müdür, sınıf ve rehber öğretmenlerin bulunduğu komisyon tarafından her okulda ihtiyaç sahibi öğrenciler tespit edildi. Okullarda tespit edilen öğrencilere Kdz. Ereğli Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na yapılan bağışlar doğrultusunda tabletleri alınarak teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

Zonguldak Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:12
Öğle
13:00
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:05

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Aydın Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.