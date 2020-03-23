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Kdz. Ereğli’de 65 yaş üstü ücretsiz kartlar iptal edildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.03.2020 15:06 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde korono virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde halk otobüslerinde 65 yaş üstü ücretsiz biniş kartları iptal edildi.Kdz.

Kdz. Ereğli’de 65 yaş üstü ücretsiz kartlar iptal edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde korono virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde halk otobüslerinde 65 yaş üstü ücretsiz biniş kartları iptal edildi.
Kdz. Ereğli ilçesinde şehir içi toplu taşıma işini yürüten Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Çetin Çimen 65 yaş üstü ücretsiz biniş kartlarının iptal edildiğini söyledi. Toplu taşımada yolcu kapasitesinin son bir haftada yüzde 70 oranında azaldığını dile getiren Çimen “Kdz. Ereğli Belediyesi ile birlikte koordineli çalışarak otobüslerimiz düzenli olarak dezenfekte ediliyor. 65 yaş üstü ücretsiz biniş kartları iptal edildi. 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızdan sokağa çıkma yasağına rağmen ücretli binip yolculuk yapmak isteyenler oluyor. Bunlara da kolluk kuvvetlerimizden yardım isteyerek engel olmaya çalışıyoruz. 65 yaş üstünde olduğu gibi kronik hastalığı bulunan yüzde 40 ve üzeri raporu bulunan engelli vatandaşlarımız var. Bunlarla ilgilide talimat bekliyoruz. Yolcu sayısının yüzde 70 oranında düşmesi ile sefer sayılarımızı da azaltma kararı aldık. Devletimizin ilgili birimlerinin aldığı kararları uygulayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Salgının yayılmasını önlemek maksadıyla alınan tedbirleri bizlerde harfiyen uyguluyoruz” dedi.

Kdz. Ereğli’de 65 yaş üstü ücretsiz kartlar iptal edildi

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