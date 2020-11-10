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Kdz. Ereğli’de Atatürk’ü anma törenleri düzenlendi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.11.2020 14:49 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıl dönümünde Kdz. Ereğli’de anma törenleri gerçekleştirildi. Kdz. Ereğli ilçesinde ilk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın Anıt’a çelenkleri komasının ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş, gemiler ve yollarda duran araçlardan siren ve kornalar çalındı. Anıt çevresinde bulunan vatandaşlar, çevredeki cadde ve sokaklar ile sahil bandında bulunan vatandalar saygı duruşuna eşlik etti. Anıt önündeki program, okunan İstiklal Marşı ile sona erdi. Kdz. Ereğli’de ikinci tören ise Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende Atatürk’ün vefatı sinevizyon sunumu ile anlatıldı. Ardından öğrenciler Atatürk’ü anlatan şiirler okudu. Törende Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Tören 10 Kasım Atatürk’ü anma haftası nedeniyle okullarda düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

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