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Kdz. Ereğli’de Cadde ve sokaklar yıkanıyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 26.03.2020 21:45 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırarak cadde ve sokakları ilaçlı su ile yıkıyor.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırarak cadde ve sokakları ilaçlı su ile yıkıyor.
Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 24 saat kesintisiz hizmet vererek cadde ve sokaklar ile kaldırımları ilaçlı suyla temizliyor. Belediye ekipleri, ilçe de gerçekleştirdiği yıkama çalışmalarına devam ederken çalışanlar “Bizler sizin için çalışıyoruz, bizim için evde kalın” yazısı ile vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

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