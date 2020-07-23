YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kdz. Ereğli’de kurban kesimi eğitimi verildi

Kdz. Ereğli’de kurban kesimi eğitimi verildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.07.2020 15:22 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 106 kursiyere ‘Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu’ verildi.Kurban Bayramı öncesinde Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 106 kursiyere ‘Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu’ verildi.
Kurban Bayramı öncesinde Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından kurban kesim eğitimi verildi.
Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu’nun uygulamalı eğitim kısmı belediye mezbahasında 106 kursiyerin katılımıyla yapıldı.
Veteriner Hekim Özgür Fahrettin Coşgun ve kesim personeli kurbanlık hayvanları tutma ve bağlama, kesim teknikleri ve et muayenesi konularında katılımcıları uygulamalı olarak bilgilendirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:41
Sabah
05:32
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:27
Yatsı
22:09

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Elif Ata Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.