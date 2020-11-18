Kdz. Ereğli’de ortak kullanım alanları ilaçlanıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Vektör İlaçlama ve Kontrol Merkezi ekiplerince kentin birçok noktasında ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Salgının başladığı dönemden itibaren bu çalışmalarına devam eden Kdz. Ereğli Belediyesi, kentte vaka sayılarının artışa geçmesi üzerine dezenfekte çalışmalarını cadde ve sokaklar ile halkın ortak kullanım alanlarında artırdı.

2 ayrı ilaçlama ekibi sabah saatlerinden itibaren halkın yoğun olarak kullandığı çocuk parkları ile oturma ve yürüme alanlarını dezenfekte etti.

Yetkililer, virüse karşı önlem olarak sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdiler.

