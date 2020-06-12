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Kdz. Ereğli’de plaj, mesire ve piknik alanları yeniden hizmete açılıyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.06.2020 19:37 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde normalleşme süreci kapsamında 13 Haziran Cumartesi gününden itibaren plajlar, mesire alanları ve piknik alanları açılıyor.Kdz.

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde normalleşme süreci kapsamında 13 Haziran Cumartesi gününden itibaren plajlar, mesire alanları ve piknik alanları açılıyor.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık 13 Haziran Cumartesi gününden itibaren itibaren Kepez, Ömerli ve Kestaneci Piknik Alanı’nın halkın kullanımına, Kestaneci Mini Hayvanat Bahçesi’nin de ziyarete açılacağını duyurdu. Pandemi koşullarına göre tüm hazırlıkların yapıldığını söyleyen Başkan Posbıyık, “Sevgi, Barış, Dostluk Plajı ve Mesire alanı ile birlikte yarın saat 11.00’den itibaren (Cumartesi) Kepez, Ömerli ve Kestaneci piknik alanlarını da halkımızın kullanımına açıyoruz. Piknik alanlarımızda da tüm hazırlıklar yapıldı, temizlendi, ağaçlar budandı, dezenfekte edildi. Oturma alanları düzenlendi” dedi. Başkan Posbıyık açıklamasında vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyararak gerekli önlemlerin alındığı ve vatandaşlardan da bu kurallara uyması gerektiğini belirtti. Kestaneci Mini Hayvanat Bahçesi’ni de 13 Haziran Cumartesi günü sabah 11.00’den itibaren açılacağını belirten Başkan Posbıyık açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “ Pandemi nedeniyle evlerinde kısıtlı kalan vatandaşlarımız bir hayli sıkıldı. Çocuklarımız, yaşlılarımız sıkıldı. Onların oksijen almaları için piknik alanlarımızı hazır hale getirdik. Özellikle çocuklarımızın hayvanlarla meşgul olması için Kestaneci Piknik Alanı’ndaki Mini Hayvanat Bahçesi’ni Cumartesi gününden itibaren açıyoruz, çocuklarımızı bekliyoruz” diye konuştu.”

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