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Kdz. Ereğli’de servis aracı yayaya çarptı

17.08.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yayaya çarpan araç sürücüsü, polis ekiplerinin takibi sonrası yakalandı.

Kdz. Ereğli’de servis aracı yayaya çarptı

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymanlar Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 67 S 8180 plakalı servis aracı R.Y.’ye çarpıp olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.Y.’ye ilk müdahalesini yapmasının ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan R.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinden aracıyla kaçan sürücü ise polisin başarılı takibi sonrası ilçeye bağlı Kırmacı Mahallesi Tevfik Tetik Sokak’ta yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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