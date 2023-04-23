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Kdz. Ereğli’de uygulama ve denetimde 5 şüpheli yakalandı

23.04.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünce bayram tedbirleri çerçevesinde yapılan uygulama ve denetimlerde ilçe merkezinde (5) şüpheli şahıs yakalandı

Yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince İ.K isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; bir miktar metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince R.K isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Kdz. Ereğli İlçesinde yine Çarşı Mahalle bekçilerince U.Ç isimli şüpheli şahısların üzerinde ve aracında yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 adet fişek, Trafik ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince C.K ve İ.A.K şahısların üzerinde ve aracında yapılan aramada; 1 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi. Yapılan açıklamada, Şüpheli şahıslara 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi. Yapılan uygulama ve denetimler ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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