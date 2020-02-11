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Kdz. Ereğli’de uygulamalı bahçıvanlık kursu kayıtları başladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.02.2020 17:06 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Birimi tarafından üçüncüsü düzenlenecek Uygulamalı Bahçıvanlık Kursu için kayıtların başladığı belirtildi.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Birimi tarafından üçüncüsü düzenlenecek Uygulamalı Bahçıvanlık Kursu için kayıtların başladığı belirtildi.
Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Birimi tarafından 28 Şubat- 05 Nisan 2020 tarihleri arasında Uygulamalı Bahçıvanlık Kursu düzenlenecek.
Üçüncüsü düzenlenecek olan kursa katılmak isteyenler 28 Şubat’a kadar Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bizzat başvurarak kayıt yaptırabilecekler.
Kurs kapsamında katılımcılara bahçe düzenleme esasları, toprak düzenleme, gübreleme, çim alanların tesisi, çelikle üretim yöntemi, zararlılarla mücadele yöntemleri, iç mekan süs bitkileri, fındık yetiştiriciliği, mevsimlik çiçek yetiştiriciliği ve çim alanların bakımı eğitimi verilecek.
Kurs hakkında 0 372 333 13 53 telefon numarası aranarak detaylı bilgi alınabileceği ifade edildi.

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