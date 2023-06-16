Kdz. Ereğli’de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik yapılan operasyonda kargo ile uyuşturucu madde göndermeye çalışan E.Ş. ve H.G. isimli şüphelilerin kargo paketinde; 25 gr esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti ve Kullanma suçundan adli işlem yapılan E.Ş.; adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.G. isimli şüpheli adli makamlarca Adli Kontrol Kararı uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Asayiş Büro Amirliğince Narkotik madde satışı yapan M.A. ve Y.K. isimli şüphelilere üzerinde yapılan aramada; 14 gr metamfetamin maddesi, 2 gr esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. M.A. isimli şüpheli şahsa Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti ve Kullanma, Y.K. isimli şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti ve Kullanma suçundan adli işlem yapılan M.A. isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Büro Amirliğince H.Ç.’nin üzerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 9 adet fişek ele geçirildi. H.Ç. isimli şüpheli şahsa 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

