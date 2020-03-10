YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kdz. Ereğli’de zabıtaya iletişim semineri

Kdz. Ereğli’de zabıtaya iletişim semineri

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.03.2020 14:06 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, personelin mesleki eğitimine yönelik çalışmalar yapıyor.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, personelin mesleki eğitimine yönelik çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda, Zabıta Müdürlüğü personeline ‘Öfke Kontrolü’ ve ‘Etkili İletişim’ konularında eğitim verildi.
Psikolog Nur Küçük, zabıta ekiplerini ‘Vatandaşla diyalog esnasında öfke kontrolü, etkili iletişim’ konularında bilgilendirdi. Zabıta Müdürü Halit Aydın, personele yönelik seminerlerin devam edeceğini belirterek “Belediye personelinin mesleki gelişimini desteklemek ve daha verimli çalışmasını sağlamak için Belediye Başkanımız Halil Posbıyık’ın talimatlarıyla gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerinde bu kez öfke kontrolü ve etkili iletişim konularını ele aldık. Halkımızla doğrudan temas kuran bir müdürlük olduğumuz için personelimizin eğitimini çok önemsiyoruz. Çalışmalar önümüzdeki süreçte de devam edecek” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu nasıl vicdansızlık! Engelli genci... Bu nasıl vicdansızlık! Engelli genci...
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

En kötü averaj Kayserispor’da

En kötü averaj Kayserispor’da

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Bu ihalede herkes ev sahibi olacak

Bu ihalede herkes ev sahibi olacak

’Plastik Aşklar’ oyunu Marmaris’te seyirciyle buluştu

’Plastik Aşklar’ oyunu Marmaris’te seyirciyle buluştu

Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi

Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi

Vali Çağatay ve eşinden yaralı öğretmene ziyaret

Vali Çağatay ve eşinden yaralı öğretmene ziyaret

Zonguldak Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:41
Sabah
07:06
Öğle
13:08
İkindi
16:23
Akşam
19:00
Yatsı
20:20

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Aslıyıldız Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yaralı askerlere moral ziyareti

Yaralı askerlere moral ziyareti

Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı

Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı

Başkanlığa meclis üyesi Akçakaya vekalet edecek

Başkanlığa meclis üyesi Akçakaya vekalet edecek

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Zonguldak'tan Uygur Urumçi Bölgesine Gelin Gitti

Zonguldak'tan Uygur Urumçi Bölgesine Gelin Gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.