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  4. Kdz. Ereğli’de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

Kdz. Ereğli’de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.01.2020 15:20 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir otomobilin ani fren yapması sonucu arkasından gelen ve duramayan 6 araç birbirine girdi.Kaza Zonguldak-Ereğli karayolunun Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak mevkisinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir otomobilin ani fren yapması sonucu arkasından gelen ve duramayan 6 araç birbirine girdi.
Kaza Zonguldak-Ereğli karayolunun Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göçmenler Sokak mevkisinde bulunan ışıklarda bir otomobil ani fren yapınca arkadan gelen 6 araç duramayarak birbirine girdi. 7 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı. Kazada 7 otomobil hasar görürken bazıları kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapanırken, otomobiller kaza raporlarının düzenlenmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

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