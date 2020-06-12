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Kdz. Ereğli’ye 100. Kurtuluş Yılı’nda özel marş

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.06.2020 19:38 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Kdz.

Kdz. Ereğli’ye 100. Kurtuluş Yılı’nda özel marş

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Kdz. Ereğli’nin 100’üncü kurtuluş yılını kutlamaya hazırlanıyor.
Pandemi koşullarına rağmen, Kdz. Ereğli Belediyesi tarihine sahip çıkarak günün anlamına özel bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. 18-19-20 Haziran’da internet ortamında yapılacak “100 yılın Işığında Karadeniz Ereğli” e-Sempozyumu’nun yanı sıra, 100. yıla özel bir marş hazırlandı. Müzik alanında Ereğli’ye imzasını atmış bir isim olan Suat Aykan, sözleri de kendisine ait özel bir marş besteledi. Vokalde Özgü Akşit ve Devrim Evişen, gitarda Sait Ünal yer alıyor. Bas gitar, klavye, kayıt ve düzenleme Okan Aykan’a ait olan marşın, Kdz. Ereğli halkına armağan edildiği belirtildi.
Marş, Kdz. Ereğli Belediyesi’nin müzik aracıyla Ereğli’nin bütün sokak ve caddelerinde çalınacak. Ayrıca marşın özel sempozyum sayfasında da paylaşılacağı belirtildi.

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