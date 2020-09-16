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Kdz.Ereğli Belediyesi’nden engellilere özel hizmet

ZONGULDAK HABERLERİ  | 16.09.2020 13:25 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi pandemi döneminde kentteki engelli bireyler ile beraberindeki aileleri için özel bir uygulama başlattı.

Kdz.Ereğli Belediyesi’nden engellilere özel hizmet

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi pandemi döneminde kentteki engelli bireyler ile beraberindeki aileleri için özel bir uygulama başlattı. Engelli Hizmet Aracı, sahil gezisi, kafeler, plaj, mesire alanları gibi sosyal etkinlikler için engelli bireylerin hizmetinde. Hizmet, yaz ayları boyunca büyük talep gördü.
Kdz. Ereğli Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde engelli bireyler ve beraberindeki ailelerine yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Pandemi döneminde evlerinden çıkamayan engelliler ile onlara eşlik eden aileleri yaz ayları boyunca Engelli Hizmet Aracı ile gitmek istedikleri yerlere taşındı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, engelsiz bir şehir için, bu yöndeki projeleri birbiri ardına devreye alıyor. Bu çerçevede engellilere özel hizmet vermesi için belediye araç parkına dahil edilen Engelli Hizmet Aracı, evden çıkma imkanı bulunmayan engelli bireyleri ve eşlik eden aileleri için yaz boyunca servis hizmeti yaptı. Araç, onları, plaja, mesire alanlarına, sahil gezisine, kafelere, restoranlara ve benzeri sosyal ihtiyaçları için istedikleri mekanlara taşıdı. Barış Plajı’ndaki engelli asansörüyle denizde rahatça yüzme imkanı bulan yürüme engelliler de bu hizmetten yaz boyunca yararlandılar.Uygulamadan çok mutlu olan engelli bireyler ve aileleri “İstediğimiz zaman araç bizi alıyor, gezdiriyor, evimize bırakıyor. Başkanımız Halil Posbıyık’tan Allah razı olsun, onun sayesinde eve mahkum olmuyoruz” diyerek duygularını ifade ettiler.
Engelli Hizmet Aracı, engelli bireylerin hastane randevuları için servisini de ayrıca sürdürüyor.

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