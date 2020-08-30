"Kebap diyarı"nda kahvaltının vazgeçilmezi ciğer kebabı

FİKRET KAVĞALI - Tescilli kebabıyla ünlü Adana'da, ciğer kebabıyla kahvaltı büyük ilgi görüyor.

Adana'nın tarihi Kazancılar Çarşısı'ndaki "Ciğerciler Sokağı" adıyla anılan caddede, pazar günü havanın aydınlanmaya başlamasıyla tatlı bir telaş başlıyor.

Mangallarını kuran esnaf, bir yandan ciğerleri şişe saplarken, diğer yandan da etrafına tabure dizilmiş küçük masaların üzerine ciğerin vazgeçilmezi, şalgam başta olmak üzere bol soğan, domates ezmesi ve yeşillikleri özenle yerleştiriyor.

Sabah saatlerinden itibaren dumanların yükseldiği ve güzel kokuların yayıldığı sokağa gelen müşteriler, geleneksel kahvaltı masasındaki zeytin, peynir ve reçel gibi ürünler yerine bol acılı ciğer kebabı yiyor, çay yerine şalgam suyu içiyor.

Tarihi çarşıda yaklaşık 20 yıldır ciğer kebabı ustalığı yapan Celal Güven, AA muhabirine, bir asırdır ciğer kebabı geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Ciğer mesailerinin sabah 04.00'de başladığını ve öğleye kadar sürdüğünü belirten Güven, bu şekilde kahvaltının büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.