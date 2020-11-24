Keçi peyniri projesinde başvurular başlıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteğe hak kazanan, meşhur Emet keçi peynirinin markalaştırılması projesi başvuruların 25 Kasım Çarşamba günü başlayacağı bildirildi.

Emet Belediyesi tarafından keçi belediyeden, süt köylüden, peynir kooperatiften projesi ile yörede sermayesi kısıtlı keçi besicilerinin hayvan sayısını artırarak, keçi sütü üretimini artırma ve peynire dönüştürülerek satışı planlanırken, dağıtım yıl sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’ Bölgemizin coğrafi yapısının ufak hayvancılığa uygun olması ve yöresel zenginliğimiz keçi peynirinin daha fazla üretilerek markalaşmasını ve istihdama katkı sağlamasını içeren proje için Çarşamba günü başlıyor. İlçe ekonomisi için oldukça önemli olan bu proje hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

