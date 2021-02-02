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Keçiören Belediye Başkanı Altınok özel çocukların sinema keyfine ortak oldu

02.02.2021 11:38 | Son Güncelleme:
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Deniz Dünyası’nda minik öğrenciler için başlatılan ücretsiz 3D sinema etkinliği kapsamında otizmli özel çocuklarla buluştu.Turgut Altınok, ücretsiz 3D sinema etkinliği kapsamında otizmli çocuklarla buluştu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Deniz Dünyası’nda minik öğrenciler için başlatılan ücretsiz 3D sinema etkinliği kapsamında otizmli özel çocuklarla buluştu.
Turgut Altınok, ücretsiz 3D sinema etkinliği kapsamında otizmli çocuklarla buluştu. Gösterim öncesinde çocuklarla vakit geçiren Altınok, Deniz Dünyası’nın ev sahipliği yaptığı deniz ve okyanus canlılarını öğrencilere tanıttı.
Balıkları yemlediler
Keçiören Belediyesi tarafından sömestir süresince 5-8, 9-12 yaş aralığındaki çocuklar için Deniz Dünyası sinema salonunda başlatılan sinema gösterim etkinliği özel gereksinimli öğrencileri ağırladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı etkinlikte öğrenciler, Deniz Dünyası’nda bulunan balıkları inceleyerek onları besleme imkânı buldular.
Başkan Altınok’tan hediye
Başkan Altınok, Deniz Dünyası gezisinin ardından sinema salonuna giren miniklere pamuk şekeri, patlamış mısır, cam fanusta balık ve bilim dergisi hediye etti. Başkan Altınok ayrıca otizmli çocuklara bir kendi imzasının bulunduğu bir de balık beslemenin nasıl olduğunu anlatan bilgilendirme mektubu verdi.
“Çocuklar melek, çiçek ve gelecektir”
Sinema gösterim saatine kadar özel çocuklarla yakından ilgilenen Altınok, şunları aktardı: "Çocuklar melek, çiçek ve gelecektir. Evde bunalan çocuklarımıza farklı bir etkinlik olsun diye sinema gösterimi düzenliyoruz. Sömestiri aileleriyle birlikte dolu dolu geçirmelerini istiyoruz. Deniz Dünyamızda bulunan sinema salonunda film seyrediyorlar. Bunu yaparken de çocuklarımızı sosyal mesafeye uygun bir vaziyette tutuyoruz. Çocuklarımızı biraz rahatlatmak ve ferahlatmak gerekiyor. Çocuklarımız aynı zamanda ilgiye de muhtaçtır. Biz onları seviyoruz. Severseniz sevilirsiniz. Biz her gün hizmetkârız. Sokaklarımızı, vatandaşlarımızı, insanlara dokunmayı seviyoruz. Severseniz, severler sizi ama sevmezseniz sevmezler sizi. Bu iş böyledir."

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