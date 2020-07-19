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Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Söz verdik, kreşlerimizin sayısını artırdık"

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.07.2020 12:38 | Son Güncelleme

"Söz verdiğimiz gibi ilçemizde kreşlerimizin sayısını artırdık, mevcut kreşlerimizi de yeniden düzenledik. Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde kreş olarak hizmet veren Yonca Gündüz Bakımevi'nin öğrenci kapasitesini artırdıklarını, 5-21 Ağustos tarihleri arasında ailelerin ön başvuru yapılabileceklerini belirtti.

Keçiören Belediyesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Söz verdiğimiz gibi ilçemizde kreşlerimizin sayısını artırdık, mevcut kreşlerimizi de yeniden düzenledik. Aynı zamanda kütüphanelerimizin sayısını da artırıyoruz. Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi Yonca Gündüz Bakımevi'nde başlatılan çalışmalarla 15 kişilik derslikler oluşturulurken, bu derslikler kreş olarak düzenlendi.

Öğrenci kapasitesi 150'ye çıkarılan gündüz bakımevine ön başvuru tarihi ise 5-21 Ağustos olarak belirlendi.

- "Çocuklarımız için hizmet çeşitliliğini artırıyoruz"

Altınok, çocukların iyi yetiştirilmesi için onlara yönelik hizmet çeşitliliğinin artırıldığını vurgulayarak, "Çocuklar dünyanın en değerli ve en temiz güzellikleridir. Bizi mutlu eden birçok iş yapıyoruz. En çok da çocuklar, yaşlılar, gençler ve engellilere yönelik hizmetleri hayata geçirirken mutlu oluyoruz. Rabbimden tüm çocuklarımıza aileleriyle birlikte hayırlı bir ömür ve güzel bir gelecek diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Keçiören Belediyesi olarak ilçedeki kreş ve kütüphane sayısını artırmaya devam edeceklerini aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bugünün çocuğu yarının büyüğü ve aynı zamanda ülkemizin, devletimizin ve milletimizin de geleceği demektir. Biz de çocuklarımıza daha iyi bir eğitim hizmeti sunabilmek için sürekli mesai harcıyor, bunun gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz.

Kreşlerimizin sayısını artırdık, mevcut kreşlerimizi de yeniden düzenledik. Ayrıca, hizmet veren kreşlerimizi denetliyor, en küçük bir eksilik olduğunda da anında müdahale ediyoruz. Burada yıkılan kalpler bir dünyanın yıkılması ve kırılmasıdır. Buna asla müsaade etmeyiz."

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