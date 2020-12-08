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Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Vefa Sosyal Destek Grubu ile buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.12.2020 14:34 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Zorluklar karşısında el ele vereceğiz ve hep birlikte bu zorlukları aşacağız"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Vefa Sosyal Destek Grubu ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Kent Konseyi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 55 kişilik Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturarak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sahaya indi.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Vefa Sosyal Destek Grubu ile Kalaba Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

Vefa Grubu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Keçiören Belediyesi tarafından üretilen dezenfektan ve kolonyalardan dağıtan Altınok, her bir Vefa temsilcisine teşekkür etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Keçiören Kaymakamlığı ile koordineli olarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çalışmalarını sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Atatürk ne diyor, ‘Vatan sevgisi, vatana hizmetle ölçülür.’ Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V), ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.’ buyuruyor. Zorluklar karşısında el ele vereceğiz ve hep birlikte bu zorlukları aşacağız. Vefa Grubu'nda emek veren, gönül veren, gönül alan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle yaşlı ve engellilerimizin gönlünü almak çok önemli. Onların gönlünü almak, tüm dünyanın gönlünü almakla eş değerdir." ifadelerini kullandı.

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