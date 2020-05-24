Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan Bayram mesajı

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm İslam alemine barış, huzur ve sağlık temennisinde bulunarak, "Bu güzel bayramın bayram gibi yaşanmasını, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını; saygı, sevgi ve muhabbetimizin artmasını yürekten ve gönülden temenni ediyorum. Rabbim tüm insanlığı nice sağlıklı ve mutlu bayramlara eriştirsin." ifadelerini kullandı.

Altınok, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüm İslam alemine barış, huzur ve sağlık temennisinde bulundu.

Altınok, "Bir Ramazan-ı Şerif'in daha sonuna geldik. Bütün değerli hemşehrilerimizin ve Türk-İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bu güzel bayramın bayram gibi yaşanmasını, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını, saygı, sevgi ve muhabbetimizin artmasını yürekten ve gönülden temenni ediyorum. Bu güzel bayramın bayram gibi yaşanmasını, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını, saygı, sevgi ve muhabbetimizin artmasını yürekten ve gönülden temenni ediyorum. Rabbim tüm insanlığı nice sağlıklı ve mutlu bayramlara eriştirsin." değerlendirmesinde bulundu.