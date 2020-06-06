İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, köpek yavrularına sahip çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Atapark Mahallesinde yürüttüğü denetimler sırasında karşılaştığı 7 köpek yavrusunu sahiplenerek koruma altına aldı.

Altınok, mahalle sakinlerinin taleplerini dinlediği sırada anneleri tarafından terk edildiğini öğrendiği köpek yavrularına mahalleliler tarafından sahip çıkıldığını öğrendi.

Vatandaşlar tarafından barınağa götürülmeleri istenmeyen minik yavrular için düzenli olarak bakım ve yiyecek desteği yapılması talimatı veren Altınok, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimlerini de minik yuvaların sağlık kontrollerini yapmaları için yuvanın bulunduğu noktaya yönlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turgut Altınok, “Yüce rabbimin yarattığı dilsiz varlıklara sahip çıkmak gönül işidir. Biz de gerek evcil hayvanlarımıza gerekse sokak hayvanlarımıza her türlü gıda, bakım, tedavi ve koruma desteğini sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.