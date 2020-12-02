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Keçiören Belediyesi 23 dönümlük organik üzüm bağı kurdu

ANKARA HABERLERİ  | 02.12.2020 14:01 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Organik tarımı teşvik etmek için Bağlum Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan 23 dönümlük alana üzüm bağı kurduk.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Organik tarımı teşvik etmek için Bağlum Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan 23 dönümlük alana üzüm bağı kurduk. Sebze üretimiyle başladığımız tarımsal faaliyetlerimizi üzüm bağımızı da kurarak sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde de meyve bahçemizi oluşturmaya başlayacağız” dedi.
Keçiören Belediyesi, Bağlum Karşıyaka’da 23 dönümlük alana 3 bin adet üzüm fidesi dikimi yaptı. Organik tarımı teşvik etmek için başlatılan çalışmalar kapsamında kurulan üzüm bağında Hasan dede, pembe çavuş, hatun parmağı, gül üzümü, kalecik karası, razaki ve alfons türlerinden 7 çeşit yerli üzüm üretimi yapılacak. Burada üretilen ürünler ise Keçiören Belediyesi satış ofisi üzerinden vatandaşın arzına sunulacak.

“Meyve bahçesi de kuracağız”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşa organik ürün sunmak için başlatılan tarımsal üretimlerin diğer yerel yönetimlere de örnek olacağını aktararak, “Pandemiyle birlikte gördük ki, tarımsal üretime bağlı gıda ihtiyacı tüm dünyanın gündeminden hiç düşmüyor. Bizde yerel düzeyde de olsa elimizi taşın altına koyarak vatandaşımızı hem üretime teşvik ediyoruz hem de belediye olarak bu üretimin öncüsü olmak istiyoruz. Bu kapsamda 23 dönümlük alana 3 bin adet üzüm fidesi dikerek bağımızı kurduk. Önümüzdeki günlerde de çeşitli sayılarda 11 tür meyve ağacını 17 dönüm alana dikerek meyve bahçemizi de oluşturacağız” dedi.

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