Keçiören Belediyesi, 3 bin 900 kitabı hanelere ulaştırdı

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan Keçiörenli vatandaşlar için hizmet veren "Kitap Çağır" sistemiyle 3 bin 900 kitabı hanelere ulaştırdıklarını bildirdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fatih Kütüphanesi'nde bulunan 40 bin kitabı vatandaşın kapısına götürmek için Keçiören Belediyesi web sitesinde devreye sokulan "Kitap Çağır" sistemi, bir ayda 3 bin 350 ayrı haneden gelen 3 bin 900 kitap talebini karşıladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "Özellikle dışarı çıkma kısıtlaması dahilinde olan çocuklarımızın ve gençlerimizin yüzünü güldüren 'Kitap Çağır' sistemimiz yoğun ilgi görüyor. Bu sistemle aynı zamanda devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımızı okumaya teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Günlük ortalama 130 kitap talebini karşıladıklarını aktaran Altınok, "Kitap Çağır" sisteminin işletilmesi için Fatih Kütüphanesi'nde kurulan ekibin kitapları temas etmeden tek tek dezenfekte ettiğini, daha sonra da paketleyerek hanelere ulaştırdığını anlattı.