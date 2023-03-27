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Keçiören Belediyesi binlerce afetzede canlıyı tedavi etti

27.03.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keçiören Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki afetzede canlıların yaralarını sarmak için görevlendirilen veteriner hekimler; leylekten köpeğe, kuzudan kediye kadar binlerce canlıyı tedavi etti.

Keçiören Belediyesi binlerce afetzede canlıyı tedavi etti

Can dostların bakım ve tedavileri için görevlendirilen veteriner hekimler ve yardımcı personel, hem enkaz altından çıkarılan hem de bölgedeki olumsuz şartlardan etkilenen canlılar için yoğun gayret gösterdi. Hayvanları sağlık kontrollerinden geçiren ekipler, gerekli gördükleri durumlarda cerrahi müdahalede de bulundu. Öte yandan ekipler; deprem bölgesindeki il, ilçe ve köylerde AFAD koordinesinde mama dağıtımı da yaptı.

"VETERİNER HEKİMLERİMİZ ARALIKSIZ ÇALIŞTILAR"

Asrın afetinden olumsuz etkilenen hayvanların tedavisi için afet bölgesinde veteriner hekimlerin azimle görev yaptığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bir yandan depremzede insanlarımızın yaralarını sararken, bir yandan da can dostlarımızı tedavi ettik. Gerek enkaz altında kalan, gerekse afet bölgesindeki olumsuz şartlardan etkilenen hayvanlarımızın bakım ve tedavilerini gerçekleştirmek için veteriner hekimlerimiz aralıksız çalıştılar. Yanlarında bulundurdukları tıbbi malzeme ve ekipmanla can dostlarımızın ihtiyaç duyduğu bakım ve tedavi hizmetini tam teşekküllü sundular. Canlılarımızı sağlığına kavuşturmak için özveriyle mücadele eden tüm veterinerlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

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