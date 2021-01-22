Keçiören Belediyesi E-konservatuvarında ücretsiz bağlama eğitimi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye’de bir ilk olarak hizmete sunduğumuz e-konservatuvarımızda bağlama temel eğitim dersleri devam ediyor. Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) “kecmek.keciören.bel.tr” web adresinde uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürdüğümüz çalışmalarımız devam ediyor. TRT Sanatçısı Ömer Hayri Uzun eğitmenliğindeki derslerimize tüm vatandaşlarımız kayıt oluşturarak katılabilirler” dedi.

Keçiören Belediyesi e-konservatuvarının ücretsiz bağlama eğitimlerinde 24 bölümlük derslerden oluşan Temel Eğitim Programı, TRT Sanatçısı Ömer Hayri Uzun’un eğitmenliğinde tamamlandı. Uzaktan eğitimle sürdürülen bağlama derslerinde temel seviyeden başlanarak 24 bölümlük bir program oluşturuldu. Dersler, “kecmek.keciören.bel.tr” web adresi üzerinden yayınlanırken, derslerde bağlamada perde yerleri, tezene vuruşları, parmak egzersizleri gibi çalışmalar belli başlı türkülerle gerçekleştirildi.

“Herkes ücretsiz katılabilir”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pandemi sürecince e-belediyecilik hizmetinde birçok ilke imza attıklarını kaydederek, e-konservatuvar hizmetinden tüm vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabileceğini aktardı. Altınok, “7 branşta e-konservatuvar eğitimlerimiz devam ediyor. Bağlamanın yanı sıra ud, piyano, gitar, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çocuk Korosu kurslarımızı web sitemizden hizmete sunduk” ifadelerini kullandı.

TRT Sanatçısı Ömer Hayri Uzun da 24 bölümden oluşan ders programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin bağlama çalma konusunda önemli bir yol katettiğini söyledi. Bağlamanın Türk toplumunun gönül ezgilerini icra eden en önemli enstrümanlardan biri olduğunu aktaran Uzun, “Bağlamanın atası telli bir enstrüman olan kopuzdur. Kopuz ve bağlama hem görünüş olarak hem de çalınma şekli bakımından birbirlerine çok fazla benzemektedir. Bu anlamda bağlamanın Türk toplumunda kadim bir geçmişi vardır. Gönül ezgileri bağlamanın her bir telinde vücut bulur ve tüm Türk dünyasına serpilir” dedi.



