Keçiören Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye, eğitime desteğini sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda, Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi kütüphanesine yüzlerce kitap teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok, şunları kaydetti:

"Eğitime tam destek veriyoruz. Keçiören'i, okullarımızı kütüphane ve laboratuvarlarla donatıyoruz. 'Bir tuğla da bizden olsun' dedik, Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kazandırdığımız kütüphane açılışını ikbalimiz, istikbalimiz gençlerimiz ve kıymetli öğretmenlerimizle gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Büyük bir felaket yaşadık. İlkokul öğrencisinden üniversite öğrencisine birçok gencimiz yürekten, gönülden çalışarak depremzedelerimiz için gece gündüz çalıştı, yardım topladı. Allah hepsinden razı olsun. Ne mutlu bize ki böyle gençlerimiz, yüreği milleti ve devletiyle atan gençlerimiz var. Biz de onlar için varız. Her alanda eğitime destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz."

