Keçiören Belediyesi ilçedeki mezarlıkları ziyarete hazır hale getirdi

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçede bulunan mezarlıklarda genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Keçiören belediyesi açıklamasına göre, koronavirüs pandemisi nedeniyle arife günü ve bayram boyunca ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte vatandaşların büyük çoğunluğu kabir ziyaretlerini bayram sonrasına bıraktı.

Bu kapsamda vatandaşın yoğun olarak ziyaret etmesi beklenen mezarlıklarda Keçiören Belediyesi tarafından bakım ve temizlik çalışması yürütüldü.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mezarlıklardaki temizlik çalışmaları kapsamında otların biçildiğini ve etraftaki çöplerin toplanarak çevre temizliği çalışmalarının detaylı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Altınok, yapılan bakım ve onarım çalışmalarından sonra mezarlıkların vatandaşların ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için güzel bir görünüme kavuştuğunu kaydetti.

Altınok, "Arife gününde ve bayram boyunca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mezarlıklarımız ziyaret edilemeyecek. Ancak mezarlıklarımızdaki rutin temizlik çalışmalarımızı daha detaylı yaparak bayram sonrasında kabir ziyaretinde bulunacak olan vatandaşımıza daha temiz bir ortam oluşturduk."