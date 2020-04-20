Keçiören Belediyesi, kolonya üretimine başladı

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, öz kaynaklarla ürettikleri 120 bin adet maske ve 50 bin şişe el ve cilt dezenfektanını vatandaşa ve ihtiyacı olan kurumlara dağıttıklarını belirterek, "Aynı zamanda park, bahçe ve sokaklarda kullanılmak üzere günlük 1 ton doğa dostu dezenfektan üretimi yapıyoruz. 10 bin şişe kolonya üretimine de başladık." ifadesini kullandı. Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve yapılan yardımlara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koronavirüs vakasının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren cadde ve sokakların dezenfekte edilmesi, dezenfektan ve maske üretimi, işletmelerin sıkı denetim altına alınması ve ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım, e- belediye hizmetleri, vefa sosyal destek grubunun kurulması ve salgınla ilgili vatandaşın bilgilendirilmesi konularında yoğun çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Koronavirüs salgını kapsamında yapılan çalışmaların her gün ilçe genelinde eş zamanlı olarak yürütüldüğünü belirten Altınok, şunları kaydetti: "Belediyemiz tarafından 415 eğitim, bin 377 sağlık ve 398 güvenlik kurumu ile 462 ibadethane, 421 adet bina, 1.399 toplu taşıma aracı ve 952 muhtelif mekan olmak üzere toplamda 5 bin 429 nokta dezenfekte edildi. İlçemizde 42 noktada kurulan semt pazarlarımıza el dezenfektanı ünitesi sabitleyerek kendi üretimimiz olan dezenfektanları pazarlarımızda kullanmaya devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla her zaman vatandaşımızın yanındayız. İlçemizde sosyal yardıma ihtiyacı olan 12 bin aileye gıda paketi ve et yardımı desteği verdik. Öz kaynaklarımızla ürettiğimiz 120 bin adet maske ve 50 bin şişe el ve cilt dezenfektanını vatandaşımıza ve kurumlarımıza dağıttık. Aynı zamanda park, bahçe ve sokaklarda kullanılmak üzere günlük 1 ton doğa dostu dezenfektan üretimi yapıyoruz. 10 bin şişe kolonya üretimine de başladık." - "Kitap Çağır sisteminden 2 bin vatandaşın kitap talebini karşıladık"

"Kitap Çağır" sisteminden 2 bin vatandaşın kitap talebini karşıladıklarını bildiren Altınok, Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi'ni kurarak merkez üzerinden 28 günde 7 bin vatandaşın market, eczane alışverişi ve gaz-su kart dolum talepleri ile 4 bin 500 ailenin tesisat tamiri ve marangozluk taleplerine yanıt verdiklerini aktardı. Altınok, "Milli Dayanışma Kampanyası'na destek amaçlı 500 adet afiş bastırdık ve ilçe geneline astık. Umuma açık 784 işletme; gıda güvenliği, hijyen, fahiş fiyat ve stokçuluk konularında denetlendi, denetlenmeye de devam ediyor." ifadelerini kullandı. - "Koronavirüsle mücadele sürecinde sokak hayvanlarını da unutmadık" Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi'nin tüm bu çalışmaların yanı sıra sokak hayvanlarına yönelik yiyecek desteğini de sürdürdüğünü bildirdi. 2 günlük sokağa çıkma süresince de çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Altınok, şu bilgileri verdi: "Sokak hayvanları, yüce Rabbimin yarattığı masum, dilsiz ve güzel varlıklar olarak bizlere emanettir. Koronavirüsle mücadele kapsamında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak canlılarımıza sahip çıkarak ilçemizin birçok noktasına yiyecek bırakmayı sürdürüyoruz.