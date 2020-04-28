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Keçiören Belediyesi, psikolojik destek vermeye başladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.04.2020 11:48 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Keçiören'de Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezimiz hizmete başladı. Merkezle vatandaşlarımızın ücretsiz psikolojik destek almalarını sağlıyoruz" - "Merkezimiz, Keçiörenli vatandaşlarımıza haftanın 3 günü telefonla, diğer 2 gün ise gerek görüldüğü takdirde destek merkezimizde yüz yüze hizmet veriyor"

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'de Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi'nin hizmete başladığını belirterek, "Merkezle vatandaşlarımızın ücretsiz psikolojik destek almalarını sağlıyoruz. Merkezimiz, Keçiörenli vatandaşlarımıza haftanın 3 günü telefonla, diğer 2 gün ise gerek görüldüğü takdirde destek merkezimizde yüz yüze hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçede kurulan ve vatandaşlara ücretsiz hizmet veren Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi olarak koronavirüse karşı alınan önlemlerle hizmet hızını ve çeşitliliğini artırdıklarını aktardı.

Altınok, "Ülkemizde ve dünyada etkisini gösteren Kovid-19 salgınıyla birlikte toplumsal taleplere göre hizmet ağımızı genişletiyoruz. Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezimiz de bu anlamda vatandaşımıza ücretsiz olarak sunduğumuz yeni bir hizmetimizdir." ifadelerini kullandı.

Merkezdeki işleyiş hakkında bilgi veren Altınok, şunları kaydetti:

"Merkezimizde, talepte bulunan vatandaşlarımıza uzmanlarımız tarafından psikolojik destek sunuluyor. Buraya ulaşmak isteyenler telefon başında bekleyip zaman kaybetmek zorunda kalmıyor. Vatandaşlarımız, Keçiören Belediyesi web sitesinde bulunan Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi linkine tıklayarak kişisel bilgileriyle birlikte kayıt oluşturup sekreter ya da telesekreterle muhatap olmadan başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Uzmanlarımız, randevu alan vatandaşımızı daha öncesinden arayarak randevu gününe ilişkin bilgilendiriyor. Randevu saati yaklaşan vatandaşımıza tekrar hatırlatmada bulunmak için ikinci bir arama daha yapılarak terapi için hazır olmaları konusunda uyarıda bulunuluyor."

Altınok, merkezin, Keçiörenli vatandaşlara haftanın 3 günü telefonla, diğer 2 gün ise gerek görüldüğü takdirde yüz yüze hizmet verdiğini bildirdi.

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Keçiören Belediyesi

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