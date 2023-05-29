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Keçiören Belediyesi Türk Mutfağı Haftası’nda birinci oldu

29.05.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Mutfağı Haftası Ankara Etkinlikleri’nde düzenlenen yarışmada Ankara Keçioren Belediyesi 2 bin 80 puan alarak birinci oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24-27 Mayıs tarihleri arasında Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası Ankara Etkinlikleri’nde düzenlenen yarışmada 2 bin 80 puan aldı. Gastronomi şölenine ilçenin yöresel lezzetleri Osmanlı şerbeti, höşmerim, Ankara usulü tandır ile katılım sağlayan Keçiören Belediyesi birinci oldu.

Etkinliklerde, Başkent’in tüm ilçelerinin kendilerine özgü zengin ve köklü gastronomi kültürü sergilenirken, kurulan organik pazarda yerel üreticilerin doğal ve geleneksel yöntemlerle ürettiği ürünler de satışa sunuldu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk Mutfağı Haftası Ankara Etkinliklerinde Keçiören’i birinciliğe taşıyan aşçılara ve çalışanlara teşekkür ederek, etkinliğin Türk mutfağının ve Ankara mutfağının tanıtılmasında önemli olduğunu vurguladı.

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