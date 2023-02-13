YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Keçiören Belediyesi’nden Ankara’daki depremzedelere psikososyal destek

Keçiören Belediyesi’nden Ankara’daki depremzedelere psikososyal destek

13.02.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keçiören Belediyesi, deprem bölgelerinden Ankara’ya gelen depremzede çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları başlattı.

Keçiören Belediyesi, Keçiören Osmangazi Sosyal Yaşam Merkezi Hasta ve Yakınları Konuk Evi, Keçiören Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) ve Ali Özdemir Spor Salonu Misafirhanesi’nde konaklayan depremzede çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları başlattı. 6 psikolog, 2 drama eğitmeni ve okul öncesi öğretmenlerinin görevlendirildiği çalışmalarda okul öncesi eğitimi, akıl oyunları, tanışma, drama ve oyun içerikli psikososyal destek çalışmaları yapılıyor.

"İLK HEDEF KİTLE ÇOCUKLARIMIZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Depremzede kardeşlerimiz, çiçek ve meleklerimiz için ne yapsak az. Belediyemiz bünyesindeki tesislerimizde konaklayan vatandaşlarımız ve meleklerimiz için psikososyal destek hizmeti vermeye başladık. Tabi ilk etapta hedef kitlemiz çocuklarımız. Bunun yanında özellikle iletişim konusunda anne ve babalara, çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Depremin birey üzerinde bıraktığı tahribatı en aza indirmek ve insanımızı toplumumuza sağlıklı bir şekilde kazandırmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

ANKARA’DAKİ TÜM DEPREMZEDELERE HİZMET VERİYOR

Keçiören Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Belediye tesislerinde kalmayan yakınlarının yanına veya gönüllü vatandaşların evlerine yerleştirilen Ankara’daki tüm depremzedeler de Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezinden psikososyal destek alabiliyor" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Satranç Federasyonu, "Afet Acil Koordinasyon Merkezi" kurduTürkiye Satranç Federasyonu, "Afet Acil Koordinasyon Merkezi" kurdu
Anahtar Kelimeler:
Keçiören Belediyesi

Ankara Namaz Vakitleri 14 Şubat Salı

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
13:08
İkindi
16:01
Akşam
18:29
Yatsı
19:48
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.