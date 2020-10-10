Keçiören Belediyesinden çiftçilere tohum desteği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’i Ankara’nın doğal ürün üretim ve satış merkezi yapmak için yürütülen çalışmalar kapsamında Kösrelik köyündeki çiftçilere 2 bin 500 kilogram siyez tohumu dağıtıldığını belirtti. Başkan Altınok, “Çiftçilerimize tohum desteği vermeye devam ediyoruz. Çiftçilerimizi bilgilendirerek verimi artırmak için Ankara İl ve Keçiören İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde yürüttüğümüz İyi Tarım Uygulamaları’ndan da başarılı sonuçlar aldık. Keçiören’deki ekilebilir alanlarımızı asla boş bırakmayacağız” dedi.

2 bin 500 kilogram siyez tohumu dağıtıldı

Keçiören Belediyesi, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında değer kazanan gıda ihtiyacının karşılanması için ilçedeki organik tarımı geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Keçiören’e bağlı Kösrelik köyündeki çiftçilere 2 bin 500 kilogram siyez tohumu dağıtılırken, diğer 3 köyde faaliyet gösteren çiftçilere verilecek olan tohum desteği için ise çalışmalar sürdürülüyor.

“Yerli tohum teşvik edilmeli”

Yerli tohumun kullanımı konusunda çiftçilerin teşvik edilmesi gerektiğini anımsatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Tohumlarımızın geleceğe taşınması konusunda çiftçilerimize de büyük sorumluluk düşüyor. Hem sağlığımız için hem de kazanç sağlamak için genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumumuza sahip çıkarak kullanımını artırmalıyız.”

