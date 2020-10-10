YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Keçiören Belediyesinden çiftçilere tohum desteği

Keçiören Belediyesinden çiftçilere tohum desteği

ANKARA HABERLERİ  | 10.10.2020 11:53 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’i Ankara’nın doğal ürün üretim ve satış merkezi yapmak için yürütülen çalışmalar kapsamında Kösrelik köyündeki çiftçilere 2 bin 500 kilogram siyez tohumu dağıtıldığını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’i Ankara’nın doğal ürün üretim ve satış merkezi yapmak için yürütülen çalışmalar kapsamında Kösrelik köyündeki çiftçilere 2 bin 500 kilogram siyez tohumu dağıtıldığını belirtti. Başkan Altınok, “Çiftçilerimize tohum desteği vermeye devam ediyoruz. Çiftçilerimizi bilgilendirerek verimi artırmak için Ankara İl ve Keçiören İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde yürüttüğümüz İyi Tarım Uygulamaları’ndan da başarılı sonuçlar aldık. Keçiören’deki ekilebilir alanlarımızı asla boş bırakmayacağız” dedi.
2 bin 500 kilogram siyez tohumu dağıtıldı
Keçiören Belediyesi, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında değer kazanan gıda ihtiyacının karşılanması için ilçedeki organik tarımı geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Keçiören’e bağlı Kösrelik köyündeki çiftçilere 2 bin 500 kilogram siyez tohumu dağıtılırken, diğer 3 köyde faaliyet gösteren çiftçilere verilecek olan tohum desteği için ise çalışmalar sürdürülüyor.
“Yerli tohum teşvik edilmeli”
Yerli tohumun kullanımı konusunda çiftçilerin teşvik edilmesi gerektiğini anımsatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Tohumlarımızın geleceğe taşınması konusunda çiftçilerimize de büyük sorumluluk düşüyor. Hem sağlığımız için hem de kazanç sağlamak için genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumumuza sahip çıkarak kullanımını artırmalıyız.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROperasyon sonrası Seda Sayan!Operasyon sonrası Seda Sayan!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Mersin'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu

Ankara Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:47
Öğle
12:41
İkindi
15:51
Akşam
18:24
Yatsı
19:42

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Anıl-S Eczanesi
Cankaya
Devran Eczanesi
Cankaya
Gençtoy Eczanesi
Cankaya
Gerek Eczanesi
Cankaya
Gökşen Eczanesi
Cankaya
Gündoğan Eczanesi
Cankaya
Platin Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Başdenetçi Malkoç Cezaevindeki Kadınları Ziyaret Etti
Başdenetçi Malkoç Cezaevindeki Kadınları Ziyaret Etti
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.