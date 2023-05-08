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Keçiören belediyesinden çiftçilere ücretsiz fide desteği

08.05.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keçiören Belediyesi, çiftçilere ücretsiz sebze fidesi dağıtımı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Sarıbeyler, Kösrelik, Çalseki ve Güzelyurt köylerinde çiftçilere ücretsiz sebze fidesi dağıtımı törenle gerçekleştirildi.

Törene Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, fidelerin belediye serasında yetiştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Köylerimizde üretim yapan çiftçilerimize talep ettikleri kadar domates, biber ve salatalık fidesi dağıtımı yaptık. Tarımsal desteğimizi her geçen yıl artırmak için hem fide üretimi yapıyoruz hem de bunları ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Çiftçilerimize dağıttığımız fideler ata tohumundan seramızda yetiştirilmiştir. El birliğiyle bu tohumlarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Geçen sene olduğu gibi bu sene de sebze fidesi dağıtımımıza devam ediyoruz. Bundan sonra da dağıtmaya devam edeceğiz. Bir yandan da köylerimizin altyapısını düzelttik. Avrupa'nın köyleri gibi modern hale getirdik. Köylülerimize hizmet etmek bizim için şeref ve bahtiyarlıktır."

Sebze fidesi desteği alan köylüler de Altınok'a teşekkür ederek, üretim yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Keçiören Belediyesi keçiören belediye başkanı turgut altınok

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