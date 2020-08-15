Keçiören Belediyesi’nden okullara boya yardımı

Keçiören Belediyesi, eğitime destek olmak amacıyla ilçedeki okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazırlanması için boya yardımı yaptı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "1994 yılı Keçiören’de ve Türkiye'de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Keçiören’den belediye başkanı olmamız istendi, biz de Keçiören’e hizmetkâr olduk. Eğitim, sağlık ve güvenlik konularında kurumlarımıza yönelik desteklerimiz diğer belediyelere de örnek oldu. Özellikle eğitime destek konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldı ve yerel yönetimlerin eğitimi desteklemeleri noktasında önleri açıldı." ifadelerini kullandı.

- 2 bin 200 kova boya desteği

Açıklamaya göre, Keçiören Şehit Özgür Kara Anadolu Lisesi bahçesine indirilen bin 500 adet plastik, 700 adet silikonlu iç cephe boyasının Keçiören’deki okullara dağıtımını gerçekleştiren Altınok, burada bulunan Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve boya desteği alan okulların müdürleriyle uzun süre sohbet etti. Okul müdürlerinin taleplerini dinleyerek çeşitli notlar alan Başkan Altınok, bu taleplerin de yerine getirileceğini ifade etti.