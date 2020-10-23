Keçiören Belediyesi'nden, Türkmenistan Büyükelçiliği'ne ziyaret

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Buket Paker, iki ülke ikili ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev'i ziyaret etti.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Paker'in, iki ülke ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki Dışişleri Bakanlığı tavsiye kararı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatları doğrultusunda yaptıkları ziyarette dostluk ve iş birliği mesajları paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir,

Keçiören Belediyesi'nin gerçekleştirdiği projelerin tümünün yerel yönetimler olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde ülke politikalarına katkı sağlamak amacıyla yürütüldüğünü aktardı.

Akdemir, şunları kaydetti:

"Türkmenistan Aşkabat Büyükelçiliğimiz ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bahargül Abdiyeva arasında yakın zamanda gerçekleşen toplantıdan çıkan sonuca paralel olarak, bu ziyaretimizde de Türkiye ile Türkmenistan arasında kardeş şehir ilişkilerinin canlandırılması başta olmak üzere yeni platformlarda bir araya gelmenin faydalı olacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır."