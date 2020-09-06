Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nın yeni üyeleri dünyaya gözlerini açtı

Midilli atından cüce keçiye, tavus kuşundan sülüne kadar 59 çeşit hayvana ev sahipliği yapan ve B-sınıfı statüsünde yer alan Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı, yeni doğan yavrularla konuklarını ağırlıyor. Son günlerde tatlı bir heyecanın yaşandığı parkta sülün, lama, cüce keçi, ve midilli atı dünyaya gözlerini açtı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 ay kapalı kalan Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı, 1 Haziran’dan itibaren kapılarını ziyaretçilere açtı. 19 dönüm arazi üzerine kurulan ve 59 çeşit hayvanı bünyesinde barındıran parkta dünyaya yeni gelen sevimli bebekler ilgi odağı oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA sorumluluğunda hizmet veren parkta yeni dünyaya gelen 10 altuni sülün, 10 gümüş sülün, 1 lama, 15 cüce keçi ve 2 midilli atı ile daha da renklendi. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği yavrular, tüm gün anneleriyle birlikte vakit geçirirken, çocuklarda hayvan sevgisini pekiştiriyor.

Parka gelen ziyaretçi ve çalışan personel için de önlemler alan Ankara Büyükşehir Belediyesi, evcil hayvanlar parkında giriş ve çıkışı 1 kapıdan sağlarken, ateş ölçümü de yapıyor. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması için sık sık uyarılar yapılıyor. Yaz saati uygulamasına göre hizmet veren park sabah 10.00-22.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.

Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nda nesli tüketmekte olan çok sayıda hayvan özel koruma altına alınıyor, bakım ve beslenmeleri sağlanıyor. Parkta soyu tehlikede olan hayvan türlerine ev sahipliği yapılarak hayvan varlığı ve ırkı korunuyor. Hayvan ırkı çeşitliliği konusunda Ankara ve Türkiye’de önemli bir konuma gelen park, devlet kurumları içerisinde iki kere yavru veren lamaya sahip olma özelliğini de taşıyor. Birbirinden güzel ve özenle büyütülen hayvanlar ziyaretçilerini bekliyor.

