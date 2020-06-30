Keçiören Kariyer Ofisi 316 kişiyi iş sahibi yaptı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin iş başvuru merkezi olan Kariyer Ofisi'ne başvuru yapan 316 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş imkanı sağladıklarını bildirdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Altınok, vatandaşa iş bulmalarında kolaylık sağlamak amacıyla hizmete açtıkları Kariyer Ofisi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ofisin her geçen gün daha fazla kişiye dokunduğunu ve daha fazla iş imkanı sağladığını belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Koronavirüs nedeniyle piyasada meydana gelen daralmayla birlikte yaşanan işsizlik sıkıntısına çözüm bulmak için Kariyer Ofisimiz yoğun bir mesai harcıyor. Koronavirüs salgını sürecinde yaşanan normalleşmeyle birlikte iş başvuru sayısında da artış yaşandı. Vatandaşın iş talebini karşılamak için büyük bir sorumluluk üstlendik ve bu sorumluluğu yerine getirmek için azami gayret gösteriyoruz. İstihdam seferberliği kapsamında 7 ay önce hizmete başlayan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi'ne başvuru yapan 9 bin 313 kişiden 316'sına Ankara'da ki çeşitli firmalardan iş imkanı sağladık."