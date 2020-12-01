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Keçiören mesire alanlarında kış temizliği çalışmaları başladı

ANKARA HABERLERİ  | 01.12.2020 13:05 | Son Güncelleme

Keçiören Belediyesi, yeşilin korunması, yaygınlaştırılması ve doğal güzellikleri ile Keçiören’de huzur ve güven içerisinde yaşanacak bir ilçe olma özelliğini sürdürmesi için mesire alanlarında kış temizliğine başladı.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Keçiören ilçesine bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki, Güzelyurt köyleri ile buralarda bulunan gölet ve mesire alanlarında geniş çaplı temizlik çalışmasına başladı.Temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ”İlçemizin göz bebeği Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerimizin temizliğine büyük özen gösteriyoruz.

Keçiören Belediyesi, yeşilin korunması, yaygınlaştırılması ve doğal güzellikleri ile Keçiören’de huzur ve güven içerisinde yaşanacak bir ilçe olma özelliğini sürdürmesi için mesire alanlarında kış temizliğine başladı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Keçiören ilçesine bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki, Güzelyurt köyleri ile buralarda bulunan gölet ve mesire alanlarında geniş çaplı temizlik çalışmasına başladı.
Temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ”İlçemizin göz bebeği Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerimizin temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Aynı zamanda vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği mesire alanlarımızın bakım ve yenilemelerini yaparak buralardaki kış temizliğimizi de tamamladık” dedi.
Mesire alanlarında vakit geçiren vatandaşların çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğinin de altını çizen Başkan Altınok, ”Sadece kendimize değil doğaya ve insanlığa karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumlulukları da layıkıyla yerine getirmeliyiz. Yeşil bir geleceğe yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. Geride eserler, hizmetler ve doğayla iç içe yaşanabilir şehir bırakmak için mesai mefhumu tanımaksızın çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için sokaklarımızı ağaçlandırıyoruz. Bunun yanı sıra “Yeşil Keçiören, Yeşil Başkent ve Yeşil Türkiye” hedefimize adım adım yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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