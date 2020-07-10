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Keçiören'de 100 bin ton asfalt serimi yapılacak

ANKARA HABERLERİ  | 10.07.2020 11:49 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz. 2020’nin sonuna kadar 100 bin ton asfalt serimi gerçekleştireceğiz. Ekiplerimiz 51 mahallemizin farklı noktalarında gece gündüz çalışıyor"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz. 2020’nin sonuna kadar 100 bin ton asfalt serimi gerçekleştireceğiz. Ekiplerimiz 51 mahallemizin farklı noktalarında gece gündüz çalışıyor. Başta Bağlum olmak üzere cadde ve sokaklarımızı Keçiören’e yakışır modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyoruz." ifadeleri kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Altınok ilçe genelinde başlatılan üst yapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Altınok, yürütülen çalışmalara ilişkin "İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz. 2020’nin sonuna kadar 100 bin ton asfalt serimi gerçekleştireceğiz. Ekiplerimiz 51 mahallemizin farklı noktalarında gece gündüz çalışıyor. Başta Bağlum olmak üzere cadde ve sokaklarımızı Keçiören’e yakışır modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Kaldırımlar yenilendi

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Başkan Altınok tarafından verilen talimatla bir yandan Bademlik Mahallesindeki kaldırımları yenilerken diğer yandan da Bağlum Karakaya Mahallesinde asfalt serim çalışması yürüttü. Çalışmaları yerinde inceleyen Altınok, ilk olarak Bademlik Mahallesi Bindallı Caddesi ile Baruthane, Ballıkaya, Erikli, Bademli, Nil, 1145., 1213. sokaklarda denetimlerde bulundu. Altınok daha sonra Bağlum Karakaya Mahallesinde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmasını inceledi.

Göreve gelir gelmez Keçiören genelindeki park, bahçe, yol ve kaldırımların yenilenmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü, yıl sonuna kadar da 100 bin ton asfalt serimi yapılarak ilçede bozuk ve yıpranmış yol bırakılmayacağını söyleyen Altınok, şunları kaydetti:

"Eğer Keçiören’e ait olursanız, kalbinizde, beyninizde, yüreğinizde bu şehir olursa o kente hizmetkar olursunuz. Biz de bir Keçiören çocuğu olarak bu şehri modern ve gezilip görülmesi gereken yerler listesine soktuk. Göreve geldiğimizden itibaren söz verdiğimiz gibi yollarımızı asfaltladık, parklarımızın bakımlarını yaptık, tesislerimizin eksiklerini giderdik, ilçemizi yeniledik. Daha yaşanabilir bir kent inşa etmek için yeni eserlerimizin de yapımına başladık. Ortaya koyduğumuz eserlerle ve hizmetlerle Keçiören’i modern kent haline getirdik."

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