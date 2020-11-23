Keçiören’de 200 bin tonluk asfalt serim seferberliği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçe genelinde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmalarını sokak sokak gezerek incelemelerde bulundu. Altınok, “Şehrimize havaalanı gibi yollar yapıyoruz. 2020’nin sonuna kadar 40 milyon liralık, yaklaşık 200 bin ton asfalt serim çalışmamızı gerçekleştirmiş olacağız. Ekiplerimiz 51 mahallemizin farklı noktalarında gece gündüz çalışmışlarını sürdürüyor” dedi.

“Havaalanı gibi yollar yapıyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Atapark ve Kanuni mahallelerinde tamamlanan asfalt serim çalışmalarının ardından bu mahallelerde incelemede bulundu. Başkan Altınok, “İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz. Vatandaşımızın her kuruşunu sizler için hizmete dönüştürüyoruz. Çankaya dan daha iyi, havaalanı gibi geniş ve kullanışlı yollar yapıyoruz. Asfaltın maliyeti dokuma halıdan pahalıdır. Bu sene 40 milyon liralık asfalt seriyoruz. Birçok belediye bunu yapamıyor. Kızılay ın göbeğine gidin böyle bir asfalt yok. En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir” ifadelerini kullandı.

Sokaklara peyzaj çalışması

Bu arada Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt serim çalışmalarını ilçenin birçok noktasında eş zamanlı olarak sürdürüyor. Keçiören’in dört bir yanındaki bozuk ve yıpranmış yolları yenileyen ekipler ihtiyaç duyulan sokaklarda ise kaldırım yenileme ve peyzaj çalışması yürütüyor.

