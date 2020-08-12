Keçiören’de Aile Terapi Merkezi ücretsiz hizmet veriyor

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Aile Terapi Merkezimiz kadın, çocuk ve yetişkin olmak üzere 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Bu anlamda bireysel danışmanlık, aile ve çift danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı, sosyal hizmet danışmanlığı, hukuk danışmanlığı, iş ve kariyer danışmalığı ve online terapi konularında vatandaşımızın yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi tarafından hizmete açılan Aile Terapi Merkezi, vatandaştan gelen talepleri karşılamak için yoğun bir mesai harcıyor.

Bu kapsamda aile içi şiddet, iletişim problemleri, stres bozukluğu, sosyal medya bağımlılığı, sosyal izolasyon, kaygı bozukluğu, ebeveynlik tutumları, ergenlik dönemi problemleri, sınav ve okul kaygısı gibi bir çok problem için çözüm noktası olarak çalışıyor.

- “Huzurlu bir toplum ve huzurlu bir gelecek”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Huzurlu bir toplum ve huzurlu bir gelecek” hedefiyle vatandaşlara destek olmak için Aile Terapi Merkezi’ndeki hizmet çeşitliliğinin artırılacağını belirterek, Keçiören’deki aile içi şiddeti azaltmak için ise yoğun bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.