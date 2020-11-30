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  4. Keçiören’de beş yeni kütüphane hizmete açılacak

Keçiören’de beş yeni kütüphane hizmete açılacak

ANKARA HABERLERİ  | 30.11.2020 10:07 | Son Güncelleme

İlçedeki kütüphane sayısını arttırmayı hedefleyen Keçiören Belediyesi kısa süre içerisinde 5 yeni kütüphaneyi vatandaşların hizmetine açacak.Çocukların eğitimine destek vermek için kütüphane sayısını arttırdıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:"Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımızın eğitimine destek noktasında kütüphanelerimizin sayısını artırma sözümüz vardı.

Keçiören’de beş yeni kütüphane hizmete açılacak

İlçedeki kütüphane sayısını arttırmayı hedefleyen Keçiören Belediyesi kısa süre içerisinde 5 yeni kütüphaneyi vatandaşların hizmetine açacak.
Çocukların eğitimine destek vermek için kütüphane sayısını arttırdıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:
"Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımızın eğitimine destek noktasında kütüphanelerimizin sayısını artırma sözümüz vardı. Bu kapsamda 5 yeni kütüphane projemizi kısa sürede hayata geçiriyoruz. İlk göreve geldiğimiz 1994 yılı Keçiören’de ve Türkiye’de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Çünkü eğitim konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldı ve eğitimi desteklemeleri noktasında yerel yönetimlerin önü açıldı. Biz de şu anda çocuklarımızın eğitimine destek noktasında kütüphanelerimizin sayısını artırarak 5 yeni kütüphane projemizi hayata geçirdik. Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız bilimin merkezi olan kütüphanelerimizde kendilerini yetiştirecek devletimize ve milletimiz adına faydalı işler yapacaklar."

Keçiören’de beş yeni kütüphane hizmete açılacak

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