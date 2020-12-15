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Keçiören’de Estergon Kalesi’ne 25 metrelik panoramik asansör

ANKARA HABERLERİ  | 15.12.2020 13:17 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Estergon Türk Kültür Merkezi’ne 25 metre uzunluğunda panoramik asansör inşa etiklerini belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Estergon Türk Kültür Merkezi’ne 25 metre uzunluğunda panoramik asansör inşa etiklerini belirtti. Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Estergon Türk Kültür Merkezi’ne inşa edilen panoramik asansör yapımında sona yaklaşıldı. 25 metre uzunluğundaki asansör tamamlandığında hem panoramik bölmesiyle hem de zirvesine kurulan seyir terasıyla vatandaşların anı ölümsüzleştirmek için vazgeçilmez noktası olacak.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Estergon Türk Kültür Merkezi’ni turizmin merkezi haline getirdiklerini ve burayı ziyaret edenlerin dolu dolu vakit geçirebileceklerini söyledi. Keçiören’e gelen vatandaşların Estergon Türk Kültür Merkezini muhakkak görmesi gerektiğini de aktaran Altınok, şu bilgileri verdi:
“Estergon Kalemiz tarihimizden izler taşıyan, kültürel benliğimizin yaşatılmasına ön ayak olan, Türk tarihini ve kültürünü yaşattığımız bir turizm merkezidir. Buraya inşa ettiğimiz 25 metrelik panoramik asansör ve seyir terası ile ziyaretçilerimize yeni bir güzellik sunacağız. Estergon Kalemiz içerisinde bulunan dükkân katı, Ören Köşk katı (restoran), seyir terası ve kümbetiyle oldukça estetik bir eserdir. Burada geleneksel Türk sanatının birçok motiflerine yer verilmiştir. Uzaktan bakıldığında Türklerin hayatında önemli bir yere sahip olan geleneksel Türk çadırını görüyorsunuz. Eserimiz muhakkak gezilip görülmesi gereken bir atmosfere sahiptir.”

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