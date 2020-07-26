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Keçiören'de evsel atıklar "Alo Çöp Acil" ile toplanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.07.2020 13:05 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Evsel atıkları, adreslerden alınması için vatandaştan gelen anlık isteklere daha hızlı cevap veriyoruz. Alo Çöp Acil ekibimiz, 24 saat görevinin başında"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, evsel atıkları "Alo Çöp Acil" ile 24 saat topluyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, evsel atıkların adreslerden alınması için vatandaştan gelen anlık isteklere daha hızlı cevap verildiğini ve "Alo Çöp Acil" ekibinin, 24 saat görevinin başında olduğunu bildirdi.

Altınok, vatandaşın, evinde bulunan eskimiş eşyasını atmak istediğinde belediyeden ekip talep edebildiğini belirterek, "Bu kapsamda Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüze gelen talepler doğrultusunda çöpün bulunduğu adrese giden ekiplerimiz evsel atıkları kısa sürede ortadan kaldırıyor." ifadesini kullandı.

Altınok, vatandaşların beklentilerine cevap verecek temizlik hizmetine öncelik verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Söz verdiğimiz gibi Keçiören'in temizlik problemini çözdük. Keçiören'de okul, ibadethane, cadde ve sokaklar artık daha temiz. Keçiören'i gül suyuyla yıkıyoruz. Keçiören, Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alıyor. Biz de ilçemiz sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda çöplerin anında alınması için temizlik işleri müdürlüğü araç filomuza Alo Çöp Acil aracı temin ettik.

Keçiören'imize kazandırdığımız hizmet ara araç filomuzla artık çöp toplama işini belediye olarak biz yapıyoruz. Eskiden çöp toplama işine 6 milyon TL ödüyorduk. Şimdi belediyemizin yürüttüğü çöp toplama hizmetiyle ayda 3 milyon TL tasarruf sağladık. Böylece yeni hizmet ve yatırımlara da bütçe ayırıyoruz. Daha temiz, daha hızlı ve daha nitelikli hizmetle buluşan ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz."

"Alo Çöp Acil" hizmetine ulaşmak isteyen vatandaşlar, gündüz 0312 361 10 06, gece ise 0312 378 77 16 numaralı telefon numaralarını arayarak isteklerini iletebiliyor.

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