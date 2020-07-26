Keçiören'de evsel atıklar "Alo Çöp Acil" ile toplanıyor

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, evsel atıkları "Alo Çöp Acil" ile 24 saat topluyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, evsel atıkların adreslerden alınması için vatandaştan gelen anlık isteklere daha hızlı cevap verildiğini ve "Alo Çöp Acil" ekibinin, 24 saat görevinin başında olduğunu bildirdi.

Altınok, vatandaşın, evinde bulunan eskimiş eşyasını atmak istediğinde belediyeden ekip talep edebildiğini belirterek, "Bu kapsamda Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüze gelen talepler doğrultusunda çöpün bulunduğu adrese giden ekiplerimiz evsel atıkları kısa sürede ortadan kaldırıyor." ifadesini kullandı.

Altınok, vatandaşların beklentilerine cevap verecek temizlik hizmetine öncelik verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Söz verdiğimiz gibi Keçiören'in temizlik problemini çözdük. Keçiören'de okul, ibadethane, cadde ve sokaklar artık daha temiz. Keçiören'i gül suyuyla yıkıyoruz. Keçiören, Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alıyor. Biz de ilçemiz sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda çöplerin anında alınması için temizlik işleri müdürlüğü araç filomuza Alo Çöp Acil aracı temin ettik.