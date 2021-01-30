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Keçiören’de fahiş fiyatlı ürünlere geçit yok

30.01.2021 13:11 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aşırı zamlı ve fahiş fiyatlı ürün satışı yapan esnaflara yönelik uyarılarının ardından Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok semt pazarları, marketler ve alışveriş merkezlerinde denetimlerde bulundu.Keçiören’de fahiş fiyatlı ürün satışına izin vermediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, fiyat ve kalite denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini aktararak, "Vatandaşımızın alım gücünü düşürecek olan her türlü haksız kazancın ve ticaretin karşısındayız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aşırı zamlı ve fahiş fiyatlı ürün satışı yapan esnaflara yönelik uyarılarının ardından Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok semt pazarları, marketler ve alışveriş merkezlerinde denetimlerde bulundu.
Keçiören’de fahiş fiyatlı ürün satışına izin vermediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, fiyat ve kalite denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini aktararak, "Vatandaşımızın alım gücünü düşürecek olan her türlü haksız kazancın ve ticaretin karşısındayız. Semt pazarlarımızı, alışveriş merkezlerimizi ve marketlerimizi denetledik. Fahiş fiyatlı ürün satışının yapılmaması yönünde işletme yetkililerine uyarılarda bulunduk. Fırsatçılık yapanları tespit ettiğimiz anda gerekli olan yasal işlemleri uygulayacağız"
ifadelerini kullandı.

“Vatandaşımızın mağdur edilmesine tahammülümüz yok”
Korona virüs salgını bahane edilerek özellikle sebze, meyve ve bakliyat ürünlerine fahiş zamların yapıldığını da kaydeden Altınok, “İlçemizde faaliyet gösteren esnaflarımızı tek tek denetliyoruz. Semt pazarlarımızdaki sebze ve meyvelere fahiş bir fiyat uygulanmaması için ise günlük olarak kontrollerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşımızın mağdur edilmesine asla tahammülümüz yoktur. Zabıta ekiplerimiz de hız kesmeden sürdürdüğü denetimlerle fahiş fiyatlı ürün satışına izin vermiyor. Vatandaşımız herhangi bir ürünü alırken fahiş bir fiyatla karşılaştığında zabıta birimimize, ‘0312 361 06 06’ telefon numarası aracılığıyla ihbarda bulunabilir” değerlendirmesinde bulundu.

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