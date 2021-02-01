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Keçiören’de ‘Mıntıka Ekibi’ gece gündüz sahada

01.02.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Keçiören Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan “Mıntıka Ekibi” ile ilçedeki ana cadde ve bulvarlarda çevre temizliğine ara vermeden devam ettiğini duyurdu.Keçiören ilçesindeki ana cadde ve bulvarlarda biriken cam, kağıt ve plastik atıkların mıntıka ekibi tarafından toplanarak çevre dostu bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Turgut Altınok, "İlçemizin tüm cadde ve sokakları gece gündüz süpürülüyor.

Keçiören Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan “Mıntıka Ekibi” ile ilçedeki ana cadde ve bulvarlarda çevre temizliğine ara vermeden devam ettiğini duyurdu.
Keçiören ilçesindeki ana cadde ve bulvarlarda biriken cam, kağıt ve plastik atıkların mıntıka ekibi tarafından toplanarak çevre dostu bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Turgut Altınok, "İlçemizin tüm cadde ve sokakları gece gündüz süpürülüyor. Temizlik ekibimizin girmediği hiçbir mahallemiz yok. 51 mahallemizin tamamında eş zamanlı devam eden temizlik çalışmalarımızla sokaklarımızı pırıl pırıl yapıyoruz. Daha temiz bir Keçiören için gece gündüz sahadayız. Şehrimizin tüm sokak, cadde ve bulvarlarında hem mıntıka temizliği yapıyoruz hem de köşe bucak süpürerek vatandaşımıza sağlıklı bir yaşam alanı sunuyoruz. Belediyemize kazandırdığımız temizlik araçlarımızla ve kurduğumuz temizlik ekibimizle mesai mefhumu tanımaksızın sahada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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