Keçiören’de toplu sünnet tamamlandı

Keçiören Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla her yıl gerçekleştirilen toplu sünnet hizmetiyle bin 300 çocuk sünnet edildi. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geleceğimiz, umudumuz ve ikbalimiz olan çocuklarımıza ücretsiz sünnet hizmeti için ailelerimizden gelen başvuruya göre yaklaşık bin 300 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Keçiören Belediyesi olarak daima çocuklarımızın yanındayız. Rabbim, sünnet olan her bir çocuğumuzun düğünlerini de görmeyi nasip etsin” dedi.

Keçiören Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde gerekli olan tüm önlemleri alarak her yıl düzenlediği toplu sünnet hizmetini tamamladı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi bin 300 çocuk sünnet ettirildi.

“Çocuklarımızın daima yanındayız”

Sünnet olan çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Altınok aileleri ise tebrik ederek şunları aktardı:

“Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine, 2023 hedeflerine taşıyacak geleceğimiz olan çocuklarımızın daima yanındayız. Bir Keçiören çocuğu olarak geçmişte yaşadığımız sıkıntıları gelecek nesillerin yaşamaması için bu şehre hizmetkâr oldum. 1994 yılında göreve ilk seçildiğimde 30 yaşındaydım. O zamanlar gecekondu kenti Keçiören’de sünnetini yaptığımız evlatlarımızın nikâhlarını şimdi modern Keçiören’de kıyıyorum.”

Sünnet kıyafeti hediye

Bu arada Altınok, sünnet hizmeti süresince şahsi aracı olmayan ailelere ve sünnet olan çocuklara servis hizmeti sağlandığını bildirirken, çocukların her birine sünnet kıyafeti hediye ettiklerini de söyledi.