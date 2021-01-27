Keçiören’de vatandaş evinde, seyyar temizlik ekibi sahada

Keçiören Belediyesi hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 21.00’den sabah 05.00’e kadar ilçedeki tüm cadde ve sokakları temizleyerek daha temiz bir Keçiören için gece gündüz çalışıyor.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan boşluğu temizlik ekipleriyle dolduruyor. Saat 21.00’den sonra seyyar temizlik ekibiyle yürütülen çalışmalarla Keçiören’in tüm cadde ve sokakları pırıl pırıl yapılıyor. İlçedeki 51 mahallede 24 saat esasına göre devam eden temizlik çalışmalarıyla Keçiörenliler daha temiz bir güne merhaba diyor.

Temiz bir yaşam alanının insan sağlığının korunmasında önemli olduğuna vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı, daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören’de yaşaması için çalışıyoruz. Muhtelif noktalarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklarımızı temizleyerek dezenfekte ediyoruz” ifadelerini kullandı.

