Keçiören'de vatandaşların hafriyatları ücretsiz alınıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatı üzerine başlatılan hafriyat alma hizmeti ile Keçiören'deki vatandaşların ev tadilatları sonucu ortaya çıkan molozlar, talep sahibi vatandaşın kapısının önünden iş makineleri aracılığıyla alınıyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye, Keçiörenlilerin ev tadilatları sırasında ortaya çıkan hafriyatlarını ücretsiz olarak kapılarından almaya devam ediyor.

Torbalara konularak dışarıya çıkarılan hafriyatların araç ve yaya trafiğini etkilemeyecek şekilde yol kenarına bırakılması konusunda ise büyük hassasiyet gösteriliyor. Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de telefonla iletişime geçen vatandaşların adresine giderek molozları ortadan kaldırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, şunları kaydetti:

"Kent estetiğini sağlamak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için verdiğimiz hafriyat toplama hizmetimizi vatandaşlarımız büyük memnuniyetle karşılıyor. Keçiören'in her köşesini cennet haline getireceğimize söz verdik. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana cadde ve sokaklarımızı temiz ve estetik hale getirmek için çalışıyoruz. Keçiören sürekli gelişiyor, yapıları ile güzelleşiyor. Sunduğumuz her hizmeti titizlikle hayata geçiriyor ve vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için hizmet çeşitliliğimizi artırıyoruz."

